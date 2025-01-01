中職／中信兄弟「青仔」晉升人夫了！呂彥青：最幸福的一年
中華職棒在2024年最後一天喜訊連連，不只統一獅隊外野手邱智呈宣布結婚，中信兄弟隊左投呂彥青也宣布自己晉升成人夫。
現年28歲的呂彥青去年在台灣大賽出賽3場都沒失分，幫助兄弟擊敗統一獅奪冠。他今天更在IG分享喜訊，「最幸福的一年，拿下了總冠軍也完成終生大事，期待著明年肉包（小孩）誕生，她會給我們帶來什麼樣的挑戰。」
呂彥青分享多張與妻子的甜蜜畫面、戒指及超音波照，貼文一出，球迷紛紛獻上祝福，隊友江坤宇也表示，「恭喜青仔！」
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