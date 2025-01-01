中職／台鋼雄鷹催票升級！開幕戰前夜呼喊高雄市民站出來

中華職棒在2024年最後一天喜訊連連，不只統一獅隊外野手邱智呈宣布結婚，中信兄弟隊左投呂彥青也宣布自己晉升成人夫。 現年28歲的呂彥青去年在台灣大賽出賽3場都沒失分，幫助兄弟擊敗統一獅奪冠。他今

2025-01-01 15:17