中職／台鋼雄鷹催票升級！開幕戰前夜呼喊高雄市民站出來
台鋼雄鷹隊路口計畫再次復出，2024年雄鷹隊首次升上中職一軍，開季之初台鋼雄鷹帶著滿滿熱情與能量，透過在高雄各地路口拜票，拓展在地球迷關注，球團今天宣布今年起「路口拜票2.0再出發！」
雄鷹球團表示，去年在路口拜票，感受到大家對棒球支持與對雄鷹期待，感動，深植在心；今年不僅要延續這股熱忱與精神，繼續爭取高雄在地認同，更計畫將陸戰行動大大升級。
雄鷹球團預告，除了去年做過的路口拜票宣傳、車隊掃街行動外，還將納入市場、夜市等，走入每位市民日常生活，持續堅持在地化路線，與每位高雄鄉親站在一起。
最後還有猶如選前之夜的「開幕戰前夜」，雄鷹球團希望，「高雄市民站出來！激昂、催票、挺雄鷹！TEAM KAOHSIUNG，挺高雄！台鋼雄鷹貳年，沸騰棒球熱即將再次席捲高雄！」
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