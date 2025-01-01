快訊

華航首批「女性褲裝制服」今亮相 空姐讚：優雅端莊又俐落

尹錫悅完蛋了？南韓最新民調曝 七成民眾支持彈劾、過半認為觸犯內亂罪

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

中職／陳子豪轉隊補償2日揭曉 兄弟證實有想過交易

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳子豪（圖）。中央社
陳子豪（圖）。中央社

中信兄弟隊史首度未留下行使自由球員資格的自家選手，隨著陳子豪轉戰味全龍隊，兄弟球團也將面臨補償方案抉擇難題，究竟選「錢」或「錢+人」方案，明天將交由中職聯盟公布。

龍隊今年在自由市場補進朱育賢、陳子豪，朱育賢先一步完成簽約，母隊樂天桃猿隊選擇「錢+人」，補進投手呂詠臻擴增牛棚戰力。

兄弟球團拿到一份不同的25人保護名單，據了解，名單外球員較不符合兄弟陣型需求，球團原本考慮選單純金錢補償，但也將交易可能性納入考量，透過「錢+人」方案再與其他球隊換來需求戰力。

只不過這點要與時間賽跑，兄弟選擇方案的截止日期就在1月2日，關於補償方案抉擇，中信兄弟球團表示，「根據補償名單考量，確實是有跟其他球團交易的想法，不過最終決定將在明天由聯盟公佈。」

陳子豪兄弟第一次面臨補償方案選擇，最晚需在明天向聯盟繳交最終決定，選擇陳子豪年薪125%（900萬元）或年薪75%（540萬元）加一名25人保護名單外的選手。

朱育賢 樂天桃猿 陳子豪

延伸閱讀

中職／「再來就不是我的了！」 陳子豪發文告別「炸裂舞」

中職／陳子豪轉隊補償怎麼選？兄弟首度面臨方案抉擇還在思索

中職／只有7人完成的罕見紀錄 朱育賢、陳子豪改披龍袍達陣

中職／陳子豪將轉戰味全龍 峮峮：有點傷心但祝福

相關新聞

中職／陳子豪轉隊補償2日揭曉 兄弟證實有想過交易

中信兄弟隊史首度未留下行使自由球員資格的自家選手，隨著陳子豪轉戰味全龍隊，兄弟球團也將面臨補償方案抉擇難題，究竟選「錢」...

棒球／感謝去年自己 陳偉殷展望2025：迎接新挑戰

台灣左投陳偉殷去年在美國獨盟大西洋聯盟長島鴨隊復出，回顧這段歷程，他為自己的堅持、努力感到驕傲，新的一年他也希望迎接新的...

中職／王柏融找回「熱愛棒球的純粹」坦言現在不是最佳狀態

「大王」王柏融今年在台鋼雄鷹隊，完成旅日生涯結束後首個中職賽季。昨晚他在個人社群回顧去年賽季，直呼「找回了最初熱愛棒球的純粹」。 王柏融日職打拼5年期間表現不如預期，上季以3年3600萬元合約加

12強賽／冠軍之路特展 開展首日球迷捧場

世界12強棒球賽「冠軍之路特展」今天起在國立台灣博物館開展，開館時間還沒到場外就有不少排隊球迷，中職會長蔡其昌也有到場，...

中職／中信兄弟「青仔」晉升人夫了！呂彥青：最幸福的一年

中華職棒在2024年最後一天喜訊連連，不只統一獅隊外野手邱智呈宣布結婚，中信兄弟隊左投呂彥青也宣布自己晉升成人夫。 現年28歲的呂彥青去年在台灣大賽出賽3場都沒失分，幫助兄弟擊敗統一獅奪冠。他今

中職／台鋼雄鷹催票升級！開幕戰前夜呼喊高雄市民站出來

台鋼雄鷹隊路口計畫再次復出，2024年雄鷹隊首次升上中職一軍，開季之初台鋼雄鷹帶著滿滿熱情與能量，透過在高雄各地路口拜票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。