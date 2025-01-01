中職／陳子豪轉隊補償2日揭曉 兄弟證實有想過交易

中信兄弟隊史首度未留下行使自由球員資格的自家選手，隨著陳子豪轉戰味全龍隊，兄弟球團也將面臨補償方案抉擇難題，究竟選「錢」或「錢+人」方案，明天將交由中職聯盟公布。

龍隊今年在自由市場補進朱育賢、陳子豪，朱育賢先一步完成簽約，母隊樂天桃猿隊選擇「錢+人」，補進投手呂詠臻擴增牛棚戰力。

兄弟球團拿到一份不同的25人保護名單，據了解，名單外球員較不符合兄弟陣型需求，球團原本考慮選單純金錢補償，但也將交易可能性納入考量，透過「錢+人」方案再與其他球隊換來需求戰力。

只不過這點要與時間賽跑，兄弟選擇方案的截止日期就在1月2日，關於補償方案抉擇，中信兄弟球團表示，「根據補償名單考量，確實是有跟其他球團交易的想法，不過最終決定將在明天由聯盟公佈。」

陳子豪兄弟第一次面臨補償方案選擇，最晚需在明天向聯盟繳交最終決定，選擇陳子豪年薪125%（900萬元）或年薪75%（540萬元）加一名25人保護名單外的選手。