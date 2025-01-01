中職／25歲就宣布結束棒球生涯 味全龍邱辰最終拒回簽：選擇更穩定工作
2021年選秀味全龍隊第7指名邱辰今天宣布退休，將回到高中母校任教，期待以不同方式，繼續支持棒球。
現年25歲的外野手邱辰有4季一軍出賽紀錄，但他上場機會不多，總共只出賽47場，打擊率2成87，今年季後被放在保留名單外。
邱辰發文表示，「我即將結束自己15年的球員生涯 這個決定對我來說真的很不容易。從接到不續約通知之後，一直到做決定的前一秒，將近一個月的時間裡，我都還是保持著訓練，做好繼續成為一個職業球員應該做的準備。」
邱辰透露球團有和他保持連繫，確定要簽回他，但考慮到自由球員市場及上場機會，拒絕球隊邀請，選擇更穩定的工作。
邱辰坦言這是艱難的決定，但是時候邁向下一個挑戰，「我即將退下球員身份，未來我將回到我的高中母校任教，我會以不同方式支持這項運動，希望能繼續為大家帶來正能量和感動。」
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