中職／啦啦隊雅涵元旦宣布改名 傳將離開樂天轉戰富邦

啦啦隊張雅涵今天在個人社群宣布，新的一年將改名為「禾羽」。另外有傳聞提到，她即將離開樂天桃猿隊，加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。

禾羽在個人IG發文表示，「我知道有好多人是因為張雅涵這個名字認識我的，我很謝謝你們陪著張雅涵成長。從2025年的第一天起，我將以全新的名字『禾羽』與大家見面，只有『禾羽』沒有『張』喔。」

禾羽也進一步解釋名字涵義，「『禾』代表希望與豐收，就像金色的稻穗，是努力之後的成果，也是我對未來的期待。『羽』則象徵自由與輕盈，像一隻翱翔的鳥，勇敢追逐天空的夢想，帶著無限的可能。」

禾羽還宣布粉絲名改成「禾粉」，期盼新名字能帶給大家更多溫暖與力量，一起邁向更好的2025年，創造更多美好的回憶。

另外，根據「三立新聞網」報導，有傳聞指出禾羽新球季將離開樂天女孩，轉往Fubon Angels發展，她表示：「未來的事有各種可能，先把當下掌握好比較重要。」經紀人則說：「會朝對禾羽最好的方向前進，若有最新消息會再跟大家說，謝謝關心。」