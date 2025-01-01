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棒球／特助開工！周思齊訪橙縣僑委會 盼以棒球推廣台灣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
周思齊親訪梅斯（Willie Mays）舊居。圖／橙縣僑委會提供
周思齊親訪梅斯（Willie Mays）舊居。圖／橙縣僑委會提供

中信兄弟前選手周思齊引退後，接任亞洲棒球總會特助工作，負責協助亞洲棒總各項棒球業務推廣相關事宜。日前特地親訪加州橙縣僑務委員汪蔚興，期盼未來亞棒總能與橙縣僑委會的台灣傳統周有更緊密的合作，推廣棒球運動與台灣。

近年美職球隊舉辦台灣日，除了邀請台灣知名的棒球界人士前往開球，也會邀請台灣職棒的啦啦隊到場表演，話題十足，不僅當地僑胞都相當支持，在台灣也有不少的討論度。

美國加州橙縣的台灣傳統周為僑委會每年重要活動之一，近兩年橙縣的台灣傳統周與天使隊結合舉辦台灣日，除了邀請中職球團啦啦隊到場表演，並搭配場邊的台灣文化村展出活動。

僑委會期許透過棒球這項全球性的運動，連結台灣與美國社會的交流與溝通，除了推廣台灣文化，也凝聚當地僑胞向心力。天使隊的台灣日連續兩年都吸引超過上千位僑胞進場一同參與，場面相當熱鬧。

亞洲棒總特助周思齊日前特地拜訪汪蔚興，請教有關僑委會舉辦「台灣傳統周」與當地球團合作辦理「台灣日」的相關議題。

周思齊表示，棒球運動不僅是台美之間的共同語言，同時也是最能凝聚向心力的運動，台灣人也許對於美國球隊舉辦「台灣日」意義還停留在比較表面的認知，但「台灣日」的活動其實背後有更多文化層面的意涵。

周思齊未來希望也能透過棒球文化能與「台灣日」有更多緊密的合作與連結，同時將在地與台灣棒球有關的人、事、地、物也能爬梳整理，例如有著台灣人故事的梅斯（Willie Mays）舊居，期盼能透過「棒球文化」與台灣傳統周有更多元更深入的合作，並將當地與台灣有關的棒球文化與故事一起記錄下來。

周思齊（右）與美國加州橙縣僑委會委員汪蔚興（中）、當地台灣旅館同業公會總幹事柯欣侑（左）相談甚歡，期待明年台灣日的交流。圖／橙縣僑委會提供
周思齊（右）與美國加州橙縣僑委會委員汪蔚興（中）、當地台灣旅館同業公會總幹事柯欣侑（左）相談甚歡，期待明年台灣日的交流。圖／橙縣僑委會提供

周思齊 天使 棒球

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