棒球／感謝去年自己 陳偉殷展望2025：迎接新挑戰

台灣左投陳偉殷去年在美國獨盟大西洋聯盟長島鴨隊復出，回顧這段歷程，他為自己的堅持、努力感到驕傲，新的一年他也希望迎接新的挑戰。

美、日職棒生涯累積96勝的陳偉殷，在2022年季中遭到阪神隊釋出後，就進行肩膀手術，經歷641天的復健才在去年4月21日回到投手丘，穿上長島鴨隊球衣投出5局1責失的表現，而整季先發了177場，繳出5勝5敗、防禦率6.37的成績。

2025年的第一天，陳偉殷在社群平台發文回顧，「2024 年是充滿成長與挑戰的一年。自2022年7月接受肩膀手術以來，經歷了長達21個月的復健，我終於在今年4月重返投手丘。我為自己的堅持與努力感到驕傲，這段經歷讓我更加珍惜站上球場的每一刻。」

至於到來的2025年，陳偉殷認為對自己是新的開始，「棒球對我來說，不只是職業，更是一段陪伴我多年的生命歷程。未來的日子裡，我將全力以赴，專注於每一個當下，努力展現最好的自己，迎接新的挑戰與可能。期待與大家一起創造更多屬於我們的美好回憶！」

陳偉殷去年11月現身台北大巨蛋為12強中華隊加油時，曾談到有意願在經典賽資格賽為國家隊效力，但仍要看教練團的考量，至於下一步則是要順其自然。