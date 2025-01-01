中職／王柏融找回「熱愛棒球的純粹」坦言現在不是最佳狀態

「大王」王柏融今年在台鋼雄鷹隊，完成旅日生涯結束後首個中職賽季。昨晚他在個人社群回顧去年賽季，直呼「找回了最初熱愛棒球的純粹」。

王柏融日職打拼5年期間表現不如預期，上季以3年3600萬元合約加入雄鷹，並重披熟悉的9號球衣，總共出賽110場，403打數113支安打、有6轟、60分打點和13次盜壘，打擊率0.280，整體攻擊指數（OPS）0.780。

王柏融發文表示：「過去幾年旅日的經歷，無論在技術上還是心態上，都讓我成長不少。讓我更清楚了解，『享受當下的棒球』才是最重要的。今年，帶著更平和的心態回到中華職棒，慢慢找回那種單純打球的快樂，以及和隊友、球迷間最真實的連結。」

王柏融坦言2024年是一個重新出發的起點，「我明白自己還有很多努力的地方，但也很珍惜現在的每一步累積。或許現在的我還不是『最好』的王柏融，但我相信，只要盡力而為，未來的自己一定會感謝現在的付出。」

王柏融最後感謝球迷們的支持，「無論在哪裡，你們的加油聲從未缺席。最後謝謝每一位球迷和隊友的陪伴，以及台鋼雄鷹給我這個新舞台。希望明年能在球場上，帶給大家更多的感動！」