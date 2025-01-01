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備戰經典賽 35人名單春節後集訓

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
經典賽資格賽總教練曾豪駒。聯合報系資料照
經典賽資格賽總教練曾豪駒。聯合報系資料照

中華隊去年奪下世界十二強棒球賽冠軍，備戰下一個賽事，迎接二月進行的世界棒球經典賽資格賽，總教練曾豪駒喊話，希望下個世界冠軍不用等太久。中華隊選手徵詢狀況順利，預計卅五人名單農曆年後在台北大巨蛋展開集訓，最終選擇廿八人。

中華隊在首次選訓會議已經討論出卅五人名單，當時未公布，由曾豪駒先展開選手意願徵詢，他表示，卅五人已經徵詢完意願，每位都很踴躍想參加。由於中職球隊希望選手第一階段先留在母隊，中華隊開訓時間延到二月初，旅外球員預計二月中旬報到。

曾豪駒說，第一階段不知道選手狀況，因此規畫卅五人名單都參與集訓，再從中挑選最好陣容，也希望選手第一階段就把自己準備好，持續回報自身進度讓教練團掌握。

中華職棒會長、中華隊領隊蔡其昌也提到，經典賽是選手從關機到開機，會有較大風險和變數，曾豪駒利用這段時間和球隊盡量溝通，真的很辛苦。

中華隊在資格賽與南非、尼加拉瓜、西班牙同組，蔡其昌說，經典賽選手名單採取血緣認定相對寬鬆，屆時可能會面對以小聯盟選手為主體的陣容，「不能有穩贏的心態」。

中職聯盟在十二強賽前租用台北大巨蛋作為中華隊集訓場地，這回是否沿用？蔡其昌表示，備戰不會有偷工減料，一定用最高規格備戰。

大巨蛋 教練 蔡其昌

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