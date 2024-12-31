12強賽／「台灣尚勇」春聯不加印了 蔡其昌開放電子檔歡迎「二創」

台灣體壇豐收的一年，以中華隊11月24日帶回世界12強棒球賽冠軍作為最驚喜一冠，中職會長蔡其昌印製「台灣尚勇」春聯發放30萬份，仍然供不應求，他說預計不會再加印，但已開放電子檔，也歡迎球迷「二創」。

為了慶賀中華隊在12強賽奪冠，蔡其昌自費印製「台灣尚勇」春聯，各個發放點都秒殺，近日已加開電子檔，讓球迷可以自己印。

是否還有加印的可能性？蔡其昌表示，「已經發超過30萬份，不會再加印了。」他說知道再怎麼印一定都不夠，所以後來直接開放電子檔，也收到很棒的效果，「有人做紅包、有人做貼紙，好可愛，連我看到都叫助理去幫我了解要怎麼設計，也有看到有人『聯名』，誘發很多創意。」

蔡其昌表示，開放電子檔後，反而得到意想不到的效果，只要不要有營業行為，歡迎球迷各種創意。