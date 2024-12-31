12強賽／忘在東蛋的一壘壘包 江國豪：問朱哥啊！壘包不顧好

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」收羅多樣展品，帶領民眾回顧中華隊冠軍之路，要說展覽中最可惜的缺憾，許多球迷想到朱育賢遺忘在東京巨蛋的一壘壘包，連投手江國豪都虧：「不拔回來不知道在幹嘛。」

中華隊總教練曾豪駒在這次展覽提供自己的主場球衣、冠軍獎牌、無敵星星等做展出，曾總表示，在這邊的每樣展品都有屬於每個人的心路歷程和故事，希望大家能進場看看屬於台灣棒球的故事，這是屬於台灣的榮耀。

江國豪、曾頌恩也一起到展覽現場分享奪冠回憶，提到最印象深刻的展品，江國豪說是「最後一顆球」，只要提到這顆球就可以跟大家再次分享奪冠過程，去共享當下的情境。

曾頌恩則回答團隊應援小物「666骰子」，這顆骰子是球迷特別加工製成，六面都是6，表示希望中華隊有好表現，滿面都是6讓大家從預賽到冠軍戰持續6下去。

林家正拔回來的三壘壘包也在現場展出，旁邊的介紹寫著：「林家正帶回台灣，日本隊整場最希望攻克的壘包。」

中華隊在奪冠賽後，由吉力吉力．鞏冠先出手「盜壘」，拔走二壘壘包，林家正見狀也拔走三壘，朱育賢事後得知才驚覺原來可以拔，持續在社群網站上淚回忘了拔一壘。今天江國豪也被問到，是否覺得很可惜沒有一壘壘包，笑答：「要問朱哥啊！壘包不顧好，不拔回來不知道在幹嘛。」

江國豪透露，自己本來也想要拿投手粉，後來想說算了。被問到投手粉可以拿嗎？他說：「應該除了本壘板和投手板不能拿，其他都可以拿吧！」