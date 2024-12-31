中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練
中信兄弟隊季後釋出名單正式公布，共計5名投手、2名野手約滿不續，江忠城、彭識穎以及黃鈞聲則被簽回，另有投手林丞軒及野手潘志芳轉任教練。
兄弟球團表示，考量團隊長期發展，進行球隊陣容調整，今天宣布釋出球員名單，包括投手廖乙忠、陳志杰、李吳永勤、阮裕智與劉志宏，以及野手陳家駒及周委宏，今年合約屆滿後將不予續約，球團感謝長久以來為中信兄弟團隊的付出，祝福未來一切順遂。
兄弟長期發展「農場養成」系統，目前球團已確定將60人保留名單外之江忠城、彭識穎以及黃鈞聲簽回，持續厚植農場深度，並提高球隊競爭力。
此外，投手林丞軒及野手潘志芳則將轉任教練職務，球團也將於教練團人事安排定位後，一併於年後開訓典禮公告。
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