經典賽／曾豪駒發完意向調查 「每位都很踴躍想要參加」

中華隊在11月24日奪下世界12強棒球賽冠軍，國家隊備戰腳步已經迅速讓心情歸零，準備明年2月世界棒球經典賽資格賽，總教練曾豪駒喊話，「希望下個世界冠軍不用等太久。」中華隊選手徵詢狀況順利，曾豪駒說：「每位都很踴躍想要參加。」預計35人名單將在年後台北大巨蛋展開集訓，從中選擇最終28人。

中華隊在首次選訓會議中已經討論出35人名單，當時並未公布，由曾豪駒先展開選手意願徵詢，他今天表示：「35人已經徵詢完意願，每位都很踴躍想要參加。」

中華隊原本有意在明年1月中展開集訓，但由於中職球團希望選手第一階段先留在母隊，因此開訓時間延後到農曆年後、2月初，旅外球員則預計在2月中旬報到。

曾豪駒坦言，由於第一階段不知道選手狀況，因此規畫35人名單都參與集訓，再從中挑選最好陣容，也希望選手第一階段就要把自己準備好，持續交流自身進度，讓教練團可以了解、掌握。中職會長、中華隊領隊蔡其昌也提到，和12強賽有整季數據作為近況參考不同，經典賽是選手從關機到開機，會有比較大風險和變數，辛苦曾豪駒利用這段時間和球隊盡量溝通。

蔡其昌也強調，以謹慎嚴肅的態度面對資格賽，由於經典賽選手名單採取血緣制認定，屆時可能會面對以小聯盟選手為主體的陣容，「不能有穩贏的心態。」

被問到是否沿用台北大巨蛋為集訓場地，蔡其昌表示，雖然握有12強冠軍，但會回到沒有拿到冠軍的心情，備戰不會有偷工減料，一定用最高規格備戰比賽。