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12強賽／「以前是國父和小朋友」 曾頌恩驚喜以後500元紙鈔有自己
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」今天舉辦開幕記者會，總統賴清德在記者會上帶來500元紙鈔改版12強冠軍的消息，成為會上最大驚喜，今天參與記者會的江國豪、曾頌恩也都嚇一跳，曾頌恩說：「以前是國父、少棒小朋友，以後變成我們，很不一樣的體驗。」
曾頌恩表示，「覺得很榮幸，可以出現在台灣人生活上都會用的鈔票上。」他透露，之前就有聽到球迷在討論這件事，「沒想到今天可以親口聽到總統說出來，滿驚喜。」
江國豪也說很感動，「不是隨便就可以在（鈔票）上面。」他說原本以為這件事要經過很多程序，今天在記者會上聽到確定成為現實，內心也覺得很喜悅。
有趣的是，上個月的職棒雜誌出版12強冠軍特輯，贈送中華隊海報，曾頌恩卻在開箱時發現海報裡找不到自己的窘境，被虧這次要先注意鈔票選用的照片有沒有自己，他對此澄清，「我後來仔細看，其實我有帽子露出來，但不知道是誰跳出來把我的臉擋住。」
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