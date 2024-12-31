12強賽／「他只問我紀念幣」 蔡其昌聽聞賴清德說500元改12強冠軍也嚇一跳

中華隊在世界12強棒球賽奪冠的英姿，將躍上500元紙鈔，不僅中華隊總教練稱曾豪駒與兩位子弟兵在場聽到驚喜，連中職聯盟會長蔡其昌都嚇一跳，原來總統賴清德在上台前只問他紀念幣的事，「我沒想到總統會講這個。」

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」今天舉辦開幕記者會，賴清德在記者會上爆料，很多人說想把500元紙鈔上的南王國小少棒隊，長大變成這次12強冠軍，「我會讓這件事付諸實現。」他說中華隊的努力，未來會在台灣錢幣上看到，而在那之前，還會先有紀念幣發行。

蔡其昌透露，上台前，賴清德是詢問自己紀念幣的進度，「我是回報央行認為需要設計、規劃，時間太趕，建議可以考慮用預購的方式，大家都想珍藏，我自己都想買幾套，我自己願意等一下（預購），相信球迷也可以接受。」

蔡其昌說，「總統聽了後點頭，我也不知道這樣是好還不好，結果上台不只講紀念幣，連500塊鈔票都講了，我嚇一跳，但是是高興的嚇一跳。」他感謝賴總統有聽到球迷的聲音，「我以會長身分代表球迷，謝謝總統聽到球迷的聲音。」

曾豪駒在記者會上第一次聽到這個消息，也直喊驚喜，「這有很大的意義，可以出現在紙鈔上，一起創造這份榮耀和歷史。」他說身為棒球人，這是任何體育人都會想要達成的榮耀，「對我們來說是肯定，往後大家也一起去努力。」