12強賽／冠軍之路特展明開幕 賴清德：身為總統與有榮焉

中華職棒聯盟攜手中華棒協、文化總會、台北市政府體育局在台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION:冠軍之路特展」,將12強賽中華隊的點點滴滴公開展示。

賴清德總統下午出席開幕記者會,他感謝國家代表隊為國家爭取最大的光榮。他強調這次出訪三個邦交國,所到之處不管是僑胞、美國的朋友都以中華隊的表現為榮,球員用球技在國際上詮釋台灣的精神,身為總統他與有榮焉。