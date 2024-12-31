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12強賽／冠軍之路特展明開幕 賴清德：身為總統與有榮焉
中華職棒聯盟攜手中華棒協、文化總會、台北市政府體育局在台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，將12強賽中華隊的點點滴滴公開展示。
賴清德總統下午出席開幕記者會，他感謝國家代表隊為國家爭取最大的光榮。他強調這次出訪三個邦交國，所到之處不管是僑胞、美國的朋友都以中華隊的表現為榮，球員用球技在國際上詮釋台灣的精神，身為總統他與有榮焉。
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」預計在2025年1月1日在國立台灣博物館隆重開幕，展期將開放至3月2日止，冠軍之路特展近50件展品包括12強冠軍金盃、冠軍獎牌、9位擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具等。
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