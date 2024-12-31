12強賽／辜仲諒7000萬大紅包農曆年前到 曾總終於知道冠軍盃12公斤重

中華隊稱霸世界12強棒球賽，包含冠軍金盃等紀念物在「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」展出，今天舉辦開幕記者會，中華民國棒球協會今天由常務理事高人傑代表理事長辜仲諒出席，透露辜理事長一再強調，7000萬獎金要在農曆年前入帳，發放比例兼顧教練、後勤，尊重每位專業人員的努力。

冠軍金盃透過特展在球迷面前呈現，會長蔡其昌感謝各界一起努力，在這麼短時間催生這項展覽，讓國人可以和冠軍盃見面，「這只是開場，希望除了這裡外，可以全台巡迴各地，很多南部鄉親說去台北比較遠，我們想辦法讓獎盃全台展出。」

蔡其昌也強調，拿到冠軍之後，不是到這裡就結束，「接下來還有很多比賽，心情要歸零，2月21日就是經典賽資格賽，回到最原始的拚勁、初心，才能在下一個比賽繼續拿到好成績。」

曾豪駒今天將冠軍金盃帶上舞台，他笑說回想起冠軍賽前，問身旁的教練陳江和，不知道冠軍獎盃多重，當時陳江和回答他「我們賽後拿就知道了」，曾豪駒笑說：「我今天才知道答案，12公斤。」他也呼籲民眾踴躍進場，「希望大家進來看屬於台灣的故事、台灣的榮耀。」

江國豪透露自己獎牌的幕後故事，「比賽後就有脫落，是我老婆幫我縫合。」印象最深的展示品為最後一顆球，回想起奪冠當下情境；曾頌恩則說是六面六的骰子，「讓我們在複賽、冠軍賽持續六下去。」

高人傑代辜仲諒出席，他說辜仲諒常說拿下這個冠軍不是奇蹟，而是長年累積，「今年是台灣棒球豐收年，基層棒球發展扎實，透過長期投入資源，遍地開花的結果不是偶然。」中華棒協、中華職棒近年在國際賽組訓賽上分工合作，「辜理事長多次強調，這不是讓步、是台灣進步。」

他也提到，辜仲諒認為現行制度獎金發放無法兼顧後勤及教練，與聯盟針對7000萬發放比例最近才研擬定案，全體隊員努力掙來的7000萬獎金，會在這幾天發放，辜理事長也一再交辦一定要在農曆年前搬到隊職員手中。