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12強賽／中華隊冠軍躍上500元紙鈔 賴清德：我會付諸實現！

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
賴清德允諾中華隊12強奪冠未來會出現在500元紙鈔上！ 路透
賴清德允諾中華隊12強奪冠未來會出現在500元紙鈔上！ 路透

中華隊稱霸世界12強棒球賽，包含冠軍金盃等紀念物在「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」展出，總統賴清德出席，摸到冠軍盃讓他直呼有觸電的感覺，更在會上爆料，中華隊奪冠畫面確定將躍上錢幣，也會有紀念幣發行。

為讓大家回味中華隊冠軍之路，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」從明年元旦於國立臺灣博物館舉辦，展出至3月2日，帶領民眾一覽中華隊奪冠路上的點點滴滴，今天舉辦開幕記者會，包括總統賴清德、中職會長蔡其昌、中華隊總教練曾豪駒、投手江國豪、外野手曾頌恩都出席。

記者會由八角塔合唱團演唱「曾經鋒狂」、「再出發」揭開序幕，開幕儀式上，曾豪駒將12公斤重的冠軍獎盃帶上舞台，與賴清德、蔡其昌及 中華民國棒球協會常務理事高人傑一起將金盃放上展示台。

蔡其昌笑說，這已經是這次12強冠軍和總統第二次見面，「賴總統很關心、他也是球迷，他和我說只要有這種活動，他都要來參加，他很愛，也很感謝有這麼愛棒球的總統。」

賴清德利用這次機會，再次感謝國家代表隊，為國家爭取最大光榮，他在最近出訪三個邦交國，過境美國夏威夷關島，「僑胞大家都以你們表現為榮，你們詮釋台灣的精神，身為總統與有榮焉。」他說自己是棒球迷，「和球迷一樣想要摸摸冠軍盃，今天終於摸到，有觸電的感覺。」

他更在記者會上爆料，很多人說想把500元紙鈔上的南王國小少棒隊，長大變成這次12強冠軍，「我會讓這件事付諸實現。」他說中華隊的努力，未來會在台灣錢幣上看到，在那之前會先有紀念幣發行。

中華隊 曾豪駒 棒球

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