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中職／「再來就不是我的了！」 陳子豪發文告別「炸裂舞」
中職季後自由市場最受矚目的陳子豪最後落腳味全龍，龍隊提供破1億台幣的合約成功網羅這位待在黃衫軍10個球季的左打重砲，而他的應援曲「炸裂舞」是否跟著轉隊，也成為球迷關心的話題。
「炸裂舞」靠著洗腦的旋律與應援詞，加上動感的舞步紅出台灣，有許多球迷笑稱「在認識陳子豪之前就聽過」、「日本人最熟悉的中職選手」，但在休賽季陳子豪確定將轉戰龍隊，而他也在IG轉發影片，間接告訴大家「炸裂，陳子豪」可能成為歷史。
昨日陳子豪轉發香港金牛職籃啦啦隊JJ上傳的炸裂舞cover影片，並寫道：「快跳喔，再來就不是我的了喔。」，似乎是向球迷透露這首「世界名曲」不會隨著他轉投味全。
其實在先前兄弟球團就曾表態，陳子豪應援曲的版權歸屬在於兄弟，目前傾向留在隊內使用，計畫未來用於主場應援。
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