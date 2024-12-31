中職／不是戈字輩 悍將7年MLB資歷新洋投暫譯「力亞士」

中職季後自由市場最受矚目的陳子豪最後落腳味全龍，龍隊提供破1億台幣的合約成功網羅這位待在黃衫軍10個球季的左打重砲，而他的應援曲「炸裂舞」是否跟著轉隊，也成為球迷關心的話題。 「炸裂舞」靠著洗腦

2024-12-31 12:51