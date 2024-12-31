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中職／36歲左投簽約悍將 有韓職經驗自信能適應台灣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊新洋投鎖定36歲的古巴籍左投艾利亞斯。 路透
富邦悍將隊新洋投鎖定36歲的古巴籍左投艾利亞斯。 路透

富邦悍將隊新洋投鎖定36歲的古巴籍左投艾利亞斯（Roenis Elias），在確定簽約後，在墨西哥冬季聯盟的球季也提前畫下句點，他表示接下來將為在台灣的新球季準備，不會再為任何球隊出賽。

艾利亞斯具備7年、133場大聯盟資歷，菜鳥年在水手隊繳出10勝12敗、防禦率3.85，近兩年效力南韓職棒SSG登陸者隊，球季後未獲續約，近期在墨西哥冬季聯盟蒙特瑞蘇丹（Monterrey Sultans）出賽，最近一場登板為本月28日，先發6局失1分、送出8次三振，獲選為單場MVP。

該役當時尚未揭露簽約消息，艾利亞斯在賽後場邊受訪被問到接下來的出賽計畫，他回應：「我現在有來自台灣的合約，所以1月不會再出賽了，接下來就是專心準備2025年球季。」

他也提到，儘管是首度到台灣打球，但自己擁有兩年在南韓打球的經驗，相信台灣生活對自己應該不會有太大不同。

對於洋投簽約進度，悍將球團表示，新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。據悉，悍將的補強雷達還注意到今年曾效力中職其他球隊、在季中離隊的洋投，也在整體戰力評估討論中。

中職 富邦悍將 水手

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