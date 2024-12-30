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中職／富邦悍將為濟州空難哀悼 罹難起亞虎經理為2球團交流推手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
韓職起亞虎高姓經理不幸於濟州航空空難罹難，富邦悍將表達哀悼之意。 路透
韓職起亞虎高姓經理不幸於濟州航空空難罹難，富邦悍將表達哀悼之意。 路透

南韓濟州航空昨天在務安機場發生空難，造成179人罹難，富邦悍將球團今天透過社群向全體受難者表達哀悼。罹難者包括南韓職棒起亞虎球團行銷部高姓經理一家三口，而悍將今年與起亞虎密切交流，總經理陳昭如也證實，這位高經理正是促成兩球團交流的推手。

陳昭如表示，昨天消息出來後，還不是很確定，慎重起見先向起亞球團確認，「經過確認後，就是今年推動雙方合作的負責人，他在這次交流幫了很大的忙。」

悍將今年與起亞虎有密切合作，兩隊啦啦隊相互造訪彼此主場應援，起亞虎啦啦隊女孩先在7月前進悍將在台北大巨蛋的主場賽事，重現原汁原味「出局舞」，帶來極大話題，8月陳昭如也帶領Fubon Angels秀秀子、丹丹、檸檬、Jessy、李雅英，前往光州起亞冠軍球場。據了解，悍將球團8月前往光州時，也是由高經理負責接待。

陳昭如表示，他是一位滿年輕的主管，一直都在這個企畫中很幫忙，讓活動從一開始起亞女孩來台時就進行得很順利，雙方合作也不只有女孩交流，還有洽談球隊、行銷交流，明年也會繼續合作，也因此原本明年還會再見到面，「昨天聽到消息也很震驚。」

悍將球團先向起亞球團表達，希望可以表達哀悼之意，取得同意後才發出貼文，也將透過韓國富邦現代人壽送花致意。

據南韓媒體報導，高經理與妻子、3歲兒子與哥哥一家前往泰國度假，原訂30日返程，高經理一家因濟州航空有空位而提前一天返韓，哥哥則按照原定計畫留在泰國，未料卻因此搭上失事班機。

啦啦隊 富邦悍將 韓職

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