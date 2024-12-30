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中職／陳子豪轉隊補償怎麼選？兄弟首度面臨方案抉擇還在思索

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳子豪轉戰味全龍。報系資料照
陳子豪轉戰味全龍。報系資料照

中信兄弟隊史第一次未能留下行使自由球員資格的自家選手，陳子豪轉戰味全龍隊，兄弟補償方案將拿錢或錢+人方案，目前尚在討論中。

龍隊今冬在自由市場大進補，相繼網羅朱育賢、陳子豪，預計在本周舉辦加盟記者會，而先一步確定動向的朱育賢，母隊樂天桃猿隊選擇「錢+人」的補償方案，選進投手呂詠臻，補充牛棚戰力；兄弟拿到另一份25人保護名單，對於可選菜色仍在思索中。

對於將選擇的補償方案，兄弟球團領隊劉志威表示，「目前仍在討論中，有進一步的消息會再公告給大家。」

兄弟過去不曾流失行使FA的自家選手，陳子豪成為第一例，也是兄弟第一次面臨補償方案選擇，最晚需在1月2日向聯盟繳交最終決定，選擇陳子豪年薪125%（900萬元）或年薪75%（540萬元）加一名25人保護名單外的選手。

朱育賢 樂天桃猿 陳子豪

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