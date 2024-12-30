日職／單季觀眾破紀錄卻輸掉12強賽 放眼後年經典賽奪冠

日本職棒誕生90周年，官方統計今年例行賽總觀眾人數，達到2668萬1715人，寫下空前紀錄，但國家隊在本屆世界12強棒球賽失利，在東京巨蛋主場被中華隊搶走冠軍，聯盟官方放眼後年世界棒球經典賽，希望能夠完成2連霸。

日職兩聯盟本季一共進行858場例行賽，單場平均31098人，中央聯盟429場平均數34074人，優於太平洋聯盟429場平均28121。

阪神虎隊人氣最旺，也是唯一進場觀眾超過300萬人次的球隊，72場主場比賽湧進300萬9693人，單場平均41801人；巨人隊282萬5761人（單場平均39247人）居次，軟銀隊272萬6058人（單場平均37862人）排名第3，也是洋聯最佳數字。

央聯只有養樂多隊主場觀眾不到200萬人次，洋聯則有羅德、樂天、西武隊，其中西武72場主場155萬5280人進場，單場平均21601人，都是日職12隊最差數字。

日職聯盟事務局長井原敦透露，已從疫情恢復，開始創造新的歷史，明年在國家隊總教練井端弘和領軍下，全力備戰經典賽，目標贏得冠軍。

井端率隊爭取12強賽2連霸失利，可望繼續擔任經典賽日本隊教頭，挑戰隊史第4冠；經典賽從2006年首屆賽事至今，日本是唯一連續5屆打進四強的球隊，包括2006、09年和去年封王。