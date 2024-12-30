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日職／源田壯亮婚外情重創形象 年薪3億日圓仍是西武最高

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日職西武隊隊長、日本隊12強國手源田壯亮爆出婚外情。圖中央社提供
日職西武隊隊長、日本隊12強國手源田壯亮爆出婚外情。圖中央社提供

日本職棒西武獅隊球員明年球季薪資全部出爐，最近爆出婚外情的源田壯亮年薪3億日圓（約合台幣6231萬元），全隊排名第1，生涯9年將達15億1300萬日圓。

日本媒體「周刊文春」爆料，世界12強賽日本隊國手源田背著妻子、前乃木坂46成員衛藤美彩，與一名20多歲女性發展戀情，還趁著12強預賽在台灣約會，源田坦言3月起發生不倫關係。

源田本季143場比賽全勤上場，打擊率2成64、全壘打3支、打點21分，從2018年起每年固定包辦太平洋聯盟游擊手金手套，連續3年身價都是3億日圓；「周刊文春」指出，源田在11月獲頒金手套獎時摘下婚戒，被視為向這位女子致意。

西武明年6名球員年薪達到1億日圓以上，高橋光成2億1000萬、平良海馬2億分若第2、第3。

41歲老將中村剛也邁入生涯第23個一軍球季，將繼續挑戰生涯第500轟紀錄，還差22轟達到里程碑；中村明年遭減薪5千日圓，年薪1億在隊上排名第6，連續16季身價破億，生涯將達43億2600萬日圓。

日本媒體「日刊體育」指出，西武明年支配下選手28人加薪、8人持平、16人減薪，高橋光成被砍5500萬日圓是全隊最多。

中村剛也 平良海馬 西武獅

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