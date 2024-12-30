中職／從選手到教頭 恰恰：中信帶來正向循環

中信兄弟隊在中華職棒的球團史從2014年開始書寫，走過11個年頭，隊史傳奇球星彭政閔在這支球隊累積選手、農場總監、副領隊及一、二軍總教練資歷，從各個視角看中信集團投入職棒經營後帶來的改變，加上中國信託慈善基金會董事長辜仲諒為提升台灣棒球競爭力的堅持與付出，都讓彭政閔相當有感。

彭政閔19年職棒選手生涯，參與球隊從「飯店時期」走到「銀行時期」，中國信託銀行全力支持，球團帶動整體訓練、比賽環境提升，以及選手待遇跨向新領域。

「大企業的投入，讓球員認知職業球員的社會責任及球星影響力。」彭政閔在這之中看到「正向循環」，他說：「球團打造環境與舞台，球員認真練球拚出佳績，讓整體職棒環境在正循環當中，正是中信集團接手後，棒球環境整體改造之處。」

他進一步說，中信球團是建置農場、養成系統的先驅，提供選手健全完善體系發展，成為打造中信兄弟基石。耗費數億打造的中國信託屏東公益園區，包括標準戶外棒球場、室內打擊區、兩座大型牛棚練習場、宿舍等，是台灣首座媲美美國職棒大聯盟3A等級的訓練基地。

彭政閔在兄弟歷任諸多職務，從不同角度看中信對職棒產業的投入，他說：「中信兄弟球團在制度面上保障選手，讓球員盡可能地享有相對等的待遇，來面對自己的選手生涯。在登上一軍舞台過程中，提供完善的訓練體系，並不忘回饋基層幫助弱勢，是中信兄弟一直以來為台灣棒球環境的努力。」

背後最大推手辜仲諒對棒球的熱情，從旗下職業球隊到國際賽事征戰，出錢出力相挺。彭說，辜仲諒這幾年拜訪世界棒球各國，期待提升台灣棒球競爭力，在辜董身上看到不求回饋的堅持與付出，「台灣棒球環境逐漸追上世界頂尖強國，在今年世界12強棒球賽中，我們克服逆境奪下世界冠軍，這並不是奇蹟，而是多年來各界累積努力所成就的結果。」