中職／中信厚實農場 兄弟奪冠關鍵

中國信託銀行贊助兄弟象隊後，11個球季投入超過30億元資金，這段期間9度打進台灣大賽、奪得3冠，領隊劉志威透露，關鍵在於中信集團建構完善農場的方向，近年來更投資iPitch智慧發球機等，與世界接軌。

中信兄弟今年再次拿下中華職棒冠軍，能夠長期保持穩定成績，劉志威表示，球團首要目標就是建立完善的二軍農場訓練系統。

劉志威指出，球團不斷引進國外資訊，包含教練、防護、情蒐、球探；軟硬體上，近來採購12強中華隊租用的iPitch，另外更新科技、大聯盟球團使用的Trajekt Arc也已進入採購程序，持續讓球員、教練在休賽季赴日、美學習。

劉志威表示，諸多投資建立在團隊共識之上，「我們一直強調核心價值是為了小朋友的夢想，建構更好的棒球環境而努力，這也是辜仲諒董事長給我們的清楚方向。」

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒過去多次提及，當年收到許多偏鄉孩子的信件，於是積極奔走、接手兄弟象，也希望小朋友能透過棒球鍛鍊心智，因此中國信託成為台灣第一家投入五級棒球運動的企業，除了職棒，中國信託銀行也冠名贊助黑豹旗逾10年。

中信兄弟球團在團隊戰績、商品銷售及行銷活動都背負擔任領頭羊任務，其中2016年更寫下中職史上首次自由球員轉隊紀錄，劉志威指出，中華職棒35年來，賽事、規章逐漸健全，加上更多企業投入，中國信託也背負著全台人民期待，協助完善職棒環境，自由球員是其中一環。

劉志威也點出，兄弟球團與中職聯盟及各球團，推動用球係數更與國際接軌、提升裁判待遇、提升洋投強化競爭力等，加上強化主題行銷活動，帶動觀眾人數上升，都是企業入主後的改變。

辜仲諒的角色除了中信兄弟最大後盾，在世界棒壘球總會、亞洲棒球總會及中華棒球協會都擔任要職，劉志威表示，辜董對球隊的要求和期許非常明確，首先是團隊紀律及文化認同，再來是不斷學習檢討、持續進步。

劉志威表示，辜董這些要求深刻影響著球隊運營和選手發展，團隊必須站在讓大環境更好的態度去面對事情，未來相信還會持續擴大扶植深度與廣度。