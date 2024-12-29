棒球／戴培峰開球加持 悍將爭冠不敵新聞盃霸主統一獅

為期兩天的新聞盃軟式棒球賽今天落幕，12強冠軍捕手戴培峰驚喜現身，替由富邦悍將隊行政、後勤人員組成的「悍將三軍」加油，只不過最終在冠軍戰功虧一簣，由戰力整齊的統一獅隊以3：0勝出，拿下隊史第5冠。

由台灣棒球記者作家協會主辦的新聞盃賽事，聚集職棒6球團的工作人員，以及相關產業工作者，透過軟式棒球賽聯繫感情，今年協辦單位包含中華職棒大聯盟、中信育樂、富邦育樂、沃森廣告行銷、无酩乾杯飲以及悍創運動行銷。

繼昨天高國輝出賽、今天林恩宇登板後，現役的戴培峰無法出賽，今天在場邊幫忙加油，過去擔任多次開球捕手的他，首次受邀擔任冠軍戰的開球嘉賓，緊急熱身了一下就上場，隨後也一路留到賽後，為悍將頒獎，也有眼尖球迷認出，拿球找他簽名。