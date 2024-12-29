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中職／悍將新球季洋投布局 羅戈洽談中有不確定因素

中央社／ 台北29日電
羅戈。報系資料照
羅戈。報系資料照

中職富邦悍將與今年球季2名洋投羅戈、富藍戈還在洽談明年動向，今天悍將社群媒體祝福富藍戈生日快樂。悍將領隊林華韋表示，尤其羅戈是今年最好洋投，但還有不確定因素。

羅戈（Nivaldo Rodriguez）本季效力悍將，出賽26場都是先發、投154局，拿下10勝4敗，防禦率2.16，季後在世界12強棒球賽委內瑞拉隊也有好表現。

悍將後援洋投富藍戈（Enderson Franco）本季則是出賽61場、投57.2局，拿下20次救援成功、9次中繼成功，防禦率2.34。

雖然2人明年動向還未定，但富邦悍將球團今天在社群媒體上祝福富藍戈生日快樂，「雖還不確定明年是否繼續合作，還是感謝戈戈的貢獻及付出。」

對於羅戈、富藍戈「雙戈」明年球季動向，林華韋表示，目前不確定因素還太多，有價碼等各種問題、因素要討論，「大家都處在競爭狀態，各盡所能去爭取，今年表現好的（洋投）都會試著來談，羅戈是最好的，不可能沒跟他談，但他的要求自然就會有所不同，國外隊伍也會接觸」。

至於會不會網羅其他被各隊放在60人名單外的本土球員，林華韋指出，會針對教練團提出的構想，評估球員整體戰力，「現在能談的就是（各隊）戰力外，但都還沒有到決定階段，主要是投手，捕手也有考慮，還不能告訴大家名字，就看他們有沒有意願」。

富藍戈 富邦悍將 林華韋

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