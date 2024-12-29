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UBL／徐翊瑋3安2打點 嘉大複賽2連勝

中央社／ 台北29日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽嘉義大學29日投打發揮，以11比0擊敗台灣體大，搶下複賽2連勝，嘉大徐翊瑋（右）單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，獲選單場MVP。（大專體總提供）
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽嘉義大學29日投打發揮，以11比0擊敗台灣體大，搶下複賽2連勝，嘉大徐翊瑋（右）單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，獲選單場MVP。（大專體總提供）

大專棒球聯賽（公開一級）複賽嘉義大學今天與台灣體大交手，嘉義大學投打發揮，徐翊瑋單場3安2打點，先發投手王祥恩5局無失分，嘉大以11比0、7局搶下複賽2連勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽26日在台體大棒球場開打，嘉義大學預賽排名第8、擠進複賽，複賽有好的開始，27日首戰擊敗預賽戰績第1的南華大學，今天與台體大交手投打發揮。

嘉義大學今天派出投手王祥恩先發，總計投5局被敲出5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，彭善琮後援投2局被敲出1支安打，投出1次三振，兩人聯手壓制沒讓台體大攻下分數，王祥恩為勝投。

嘉義大學開賽就突破台體大先發投手呂昱廷，1局上靠著單局5支安打、3次四死球保送攻勢串聯，一口氣打了11人次、攻下6分大局；呂昱廷僅抓到1個出局數就退場，失掉的6分都記在他身上。

嘉義大學4局上攻勢再起，靠著失誤、滾地球推進，徐翊瑋安打再添1分，7局上再靠著保送、陳彥霖、徐翊瑋接連安打，1人出局後古定昊安打再添1分，2人出局後趙佳誠清壘二壘打，一棒再添3分，將比數拉開至提前結束比賽門檻。

徐翊瑋今天先發扛3棒、守二壘，單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP），他在接受轉播單位MVP訪問時提到，知道台體大先發投手呂昱廷球速快，攻擊策略就是把球打強勁。

徐翊瑋提到，身為內野手，教練在平時訓練時就會提醒，傳球盡量要傳在讓隊友好接的位置、降低失誤率，也是球隊守備可以穩定表現的原因之一。徐翊瑋今年大四，對於未來表示順其自然，先認真練球，希望可以再帶著學弟們在大專聯賽多打幾場比賽。

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