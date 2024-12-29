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棒球／林恩宇新聞盃重返投手丘 還被要求「投快一點」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手教練林恩宇在新聞盃登板投球。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手教練林恩宇在新聞盃登板投球。圖／中信兄弟隊提供

台灣棒球記者作家協會舉辦的新聞盃軟式棒球賽，2天賽程都有職棒球星現身，繼昨天高國輝之後，今天中信兄弟隊教練林恩宇也生涯首度參戰，僅投1.1局就拿下勝投。

今年新聞盃軟式棒球賽協辦單位包含中華職棒大聯盟、中信育樂、富邦育樂、沃森廣告行銷、无酩乾杯飲以及悍創運動行銷。

林恩宇今天為了參加賽事，凌晨4點就出發從高雄北上，非常有心，他表示，自己一直想來參加新聞盃，只不過以往時間剛好自己在國外，今年有機會參加：「來運動一下，很有趣，又能投給大家打。」

林恩宇面對棒球記者隊是在3局上、滿壘時登板，成功製造內野飛球拆彈，4局上更是連抓3上3下包含1K，而他在3局下的打擊機會則是敲出游擊飛球出局，因時間制比賽在4局上打完結束，由中信兄弟以5：4拿下勝利。

「可惜很快就結束了。」連續解決4名打者的林恩宇如此表示：「想要大家多玩一下、多打一點，還想試試看當野手。」

由於上次打軟式棒球已經是國中的回憶，林恩宇表示，投球的手感要適應一下，打擊時看球也覺得很小，「好像乒乓球的大小。」不過投了1.1局對林恩宇來說已經是不小負擔，他笑說：「手已經很痠，如果還要投只能硬撐，而且明天就要吃（止痛）藥了。」

記者們也享受與林恩宇的對決，甚至還有人要求「球投快一點」，林恩宇笑說，很久沒有被這樣要求，「回去會好好檢討，接下來還有一年可以好好練。」是否代表明年續戰新聞盃？林恩宇表示，要看當時有沒有空，還許願明年辦在大巨蛋。

中信兄弟隊投手教練林恩宇在新聞盃上場打擊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手教練林恩宇在新聞盃上場打擊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手教練林恩宇在新聞盃登板投球。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手教練林恩宇在新聞盃登板投球。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 棒球

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