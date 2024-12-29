中職／中華職棒完全打擊 已絕跡9季

完全打擊在中華職棒已絕跡九季，過去兩次完全打擊之間最多間隔三四二八天，最短則是在七天之內出現兩次，而前一次完全打擊已要追溯到二○一五年八月六日的胡金龍，成為史上第十人，第十一人次不論何時出現，都確定刷新史上最長空窗期。

完全打擊是指球員單場解鎖一壘打、二壘打、三壘打、全壘打的全部安打，美國職棒大聯盟今年共有四人完成完全打擊，南韓職棒一人辦到，為起亞虎隊超新星金倒永，日本職棒連三季掛蛋，前一人為二○二一年養樂多隊鹽見泰隆；中職已經連續九年都未見完全打擊紀錄誕生。

中職史上第一次完全打擊為一九九三年五月廿五日味全龍隊洋將艾勃，接下來在一九九四年三商虎隊康雷、一九九六年統一獅隊羅偉都以洋將身分締造，直到一九九七年三月九日才由陳該發成為本土第一人。在這之後相隔九年多，才在二○○六年七月廿八日再由中信鯨隊黃貴裕締造完全打擊，打破八個球季的空窗期。

中職進入洋投當道的年代，後續完全打擊締造者清一色是本土打者，包括鍾承祐、張泰山、林益全、王勝偉、胡金龍，而後兩人分別在二○一五年七月卅一日、八月六日完成，七天內兩度出現完全打擊。

胡金龍締造完全打擊之日距今三四三三天，已是史上最長空窗期，在此之間共計三四五人次單場獨缺一「款」安打未能完成完全打擊，包括三人次缺一壘打、廿四人次缺二壘打、二六二人次缺三壘打、五十六人次缺全壘打。