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中職／陳鏞基讚陳傑憲靈魂人物 看賽季起伏以股票形容

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。圖／統一獅隊提供
台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。圖／統一獅隊提供

台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。陳鏞基身為國家隊前輩，看這次12強表現、特別是同樣來自獅隊的陳傑憲，陳鏞基稱讚說：「他是球隊很重要的一個靈魂人物，不只是在場上，場下他也會帶動球隊的氣氛，甚至拉拔年輕選手。」

聊到職棒球員面對低潮，陳鏞基將賽季形容為股票，難免會有起伏，「我面對低潮都不會太擔心，只是希望能將低潮時間縮短，最主要還是生活習慣保持吃好睡好。」

陳鏞基也提及他會去看小學生比賽，看他們上場和大家開心打球的感覺，讓他想起自己接觸棒球時的快樂。陳鏞基也補充，除了打棒球外，還是必須要讀書，更以之前旅美時身旁隊友都會把握閒暇時間學習為例，提醒課業對學生棒球的重要性。

問答環節時，有球迷提問中職誰的球最難打，陳鏞基隨回答古林睿煬，「如果明年三月與火腿鬥士隊的交流賽有機會交手，我應該會被吃得死死的。」陳鏞基對於內野新秀林泓弦印象深刻，稱讚其守備和打擊穩定且成熟，雖然林泓弦身材有點單薄，不過可以靠飲食及重量訓練去增加力道，陳鏞基十分看好他。

活動結束前，有球迷鼓勵陳鏞基再戰十年，陳鏞基對此回應，希望明年球季球迷能繼續支持他與統一獅。

台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。圖／統一獅隊提供
台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。圖／統一獅隊提供
台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。圖／統一獅隊提供
台南市政府體育局近期於亞太成棒主球場因應「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，舉辦一系列棒球名人講座，今天邀請陳鏞基與曾文誠暢聊。圖／統一獅隊提供

中職 古林睿煬 棒球 陳傑憲 陳鏞基

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