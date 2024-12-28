日職／遭火腿迷炎上還被新庄剛志退追 上澤直之：沒和他聯絡

上澤直之去年季後獲日本火腿隊同意，以入札制度挑戰大聯盟，結果只和光芒隊簽小聯盟約，轉戰紅襪隊後留下4局大聯盟出賽紀錄。上澤日前正式重返日職體系，加盟洋聯豪門軟銀鷹隊，引發日本球界抨擊，更傳出與火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志決裂。

火腿放行上澤挑戰大聯盟，結果他與光芒簽小聯盟約，火腿只拿到6250美元（約20.5萬台幣）入札金。新庄當時發文讚嘆上澤，「說過如果是小聯盟約就不要去了，但這個男人無論在哪都要挑戰，真的很帥。」

沒想到上澤春訓期間被交易到紅襪，5月3日大聯盟初登板，總共在大聯盟出賽2場，投4局失1分、防禦率2.25，上澤之後被下放小聯盟，9月因傷提前報銷。

上澤休賽季決定重返日職，還曾到火腿設施訓練，結果他最終未回歸老東家火腿，而是加入頭號競爭對手軟銀。許多球迷不滿上澤，認為他的行為是「技術性自由球員」，並引發是否要修改制度的討論聲浪。

許多球迷認為上澤與新庄已決裂，因為新庄退追上澤IG帳號，值得一提的是，新庄沒有退追去年離開火腿轉戰軟銀的近藤建介，甚至我國好手「大王」王柏融仍在新庄追蹤名單中。

上澤在軟銀舉辦的加盟記者會上表情嚴肅，他談到旅美生涯的痛苦，「在美職幾乎沒有事能順利進行，當時24小時都在思考關於棒球的事，在試探與錯誤中度過痛苦日子，希望將這段經歷運用到往後的棒球生涯。」

當被問到與新庄之間的關係時，上澤說，「目前還沒有太多聯絡，主要是與球團方面進行交流，有聯繫過吉村先生（火腿統轄本部長吉村浩）。」上澤還強調，「我對火腿非常感激，挑戰美國的機會是火腿給的。」