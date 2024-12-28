中職／統一獅春訓開放4天球迷進場 1日Pass售價150元還有球星見面會

中職各隊展開春訓倒數，統一獅隊春訓第一階段規畫在1月11、12、18及19日四天，分別在周六、日早上9點開放球迷進場參觀春訓訓練，包括成棒副球場看台區、戶外牛棚練習區、戶外打擊練習區及室內多功能練習場，其中看台區及戶外牛棚練習觀看區為全區開放，民眾可免費參觀。

延續2024年首推亞太成棒副球場訓練開放參觀，推出「One Day Pass」獲得球迷好評，2025年獅隊第一階段春訓前兩周持續在亞太棒球村成棒副球場進行，周六、日場次從上午9點開始開放球迷免費參觀春訓訓練，One Day Pass春訓體驗規畫專屬限定活動「戶外牛棚練習區拍照體驗」、「室內多功能練習場限時開放參觀」、「打擊及守備棒球體驗課程」，讓購買One Day Pass民眾可以體驗不同樂趣。

除了活動之外，購買One Day Pass也可抽幸運好禮，並可獲得「2025統一獅春訓限定明信片」乙張，讓參與這次春訓體驗的球迷們能夠留下特別回憶和收藏。

One Day Pass為考量活動品質，每場限額1000位、售價150元，12月30日中午12點於全台統一超商ibon售票系統開賣，預約滿額後現場將不再販售。春訓練習結束後，球隊也將安排球星們一起與球迷進行春訓見面會活動，詳細活動內容，另行公佈。

除了滿滿的活動外，開放春訓參觀活動日期間，球隊也規畫永康車站到亞太棒球村成棒副球場接駁專車，第一班8點30分從永康車站發車，最後一班下午4點半從亞太棒球村成棒副球場發車，歡迎球迷多多利用，而亞太棒球村成棒副球場也有規畫便利停車專區，歡迎球迷開車前往參與本次春訓訓練參觀活動。