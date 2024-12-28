中職／完全打擊絕跡9季史上最長空窗期 345人次聽牌抱憾

中華職棒35年來共出現10次完全打擊，但前一次已要追溯到2015年8月6日的胡金龍，連9季沒有完全打擊達成者已是史上最長空窗期，過去兩次完全打擊之間最多間隔3428天，最短則是在7天之內出現兩次完全打擊。

史上第一次完全打擊為1993年5月25日味全龍隊洋將艾勃完成，接下來在1994年三商虎隊康雷、1996年統一獅隊羅偉相繼締造，領到第2、3號碼牌。

第一位本土選手締造者為1997年3月9日三商虎隊陳該發，單場5安打，依序為一壘打、二壘打、全壘打、一壘打、三壘打。在這之後空窗8個球季，最終相隔3428天、9年多，才在2006年7月28日中信鯨隊黃貴裕締造完全打擊。

2009年為中職首度單季出現兩次完全打擊，分別由鍾承祐、張泰山完成，林益全在2012年5月10日跟進行列，2015年則有王勝偉、胡金龍分別在7月31日、8月6日達陣，而胡金龍該役的一壘打原先是判為三壘手梁家榮的失誤，是在第9局才改判，剛好補上獨缺的一壘打，罕見因改判完成完全打擊。

胡金龍締造完全打擊之日距今3432天，已是史上最長空窗期，在此之間共計345人次單場獨缺一「款」安打未能完成完全打擊，包括3人次缺一壘打、24人次缺二壘打、262人次缺三壘打、56人次缺全壘打。