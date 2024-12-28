聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／中華隊奪冠因世代交替成功 韓媒引以為鑑提建言
中華隊上個月在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，南韓媒體《體育朝鮮》近日撰文提到，中華隊能奪冠是因為成功世代交替，南韓隊近年也以世代交替為目標組隊，表現卻相當糟糕，不能只在「世代交替中看到希望」就滿足。
報導指出，南韓隊在2023年WBC失利後，以世代交替為名組建年輕球隊，杭州亞運、亞錦賽和12強賽都以20多歲韓國職棒主力建隊，但坦白說不能算成功。亞運雖奪金，但部分比賽表現糟糕，亞錦賽不敵日本，12強賽失利後確認落後台灣棒球的殘酷事實。
台灣棒球一直被認為實力不如南韓和日本，但這次12強以年輕球員為核心的世代交替完美成功。儘管韓職整體水準明顯高於中華職棒，但南韓近年面對中華隊一直陷入苦戰，證明代表隊未能制定有效的策略在實戰中。
韓媒認為，滿足「世代交替中看到希望」已經不夠，必須拿出成績，韓職被認為是僅次日職和美職的職業聯賽，但國家隊競爭力與2006至2010年期間相比明顯退步。
明年南韓沒有大型棒球國際賽，不過韓媒希望花一年時間準備2026年3月的世界棒球經典賽，因為這是南韓棒球再次展現實力的舞台，但如果又以失敗告終，那「世代交替」將毫無價值，整個系統也會失去方向，這次12強賽的不足，絕不能再次重演。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言