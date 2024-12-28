12強賽／中華隊奪冠因世代交替成功 韓媒引以為鑑提建言

中華隊上個月在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，南韓媒體《體育朝鮮》近日撰文提到，中華隊能奪冠是因為成功世代交替，南韓隊近年也以世代交替為目標組隊，表現卻相當糟糕，不能只在「世代交替中看到希望」就滿足。

報導指出，南韓隊在2023年WBC失利後，以世代交替為名組建年輕球隊，杭州亞運、亞錦賽和12強賽都以20多歲韓國職棒主力建隊，但坦白說不能算成功。亞運雖奪金，但部分比賽表現糟糕，亞錦賽不敵日本，12強賽失利後確認落後台灣棒球的殘酷事實。

台灣棒球一直被認為實力不如南韓和日本，但這次12強以年輕球員為核心的世代交替完美成功。儘管韓職整體水準明顯高於中華職棒，但南韓近年面對中華隊一直陷入苦戰，證明代表隊未能制定有效的策略在實戰中。

韓媒認為，滿足「世代交替中看到希望」已經不夠，必須拿出成績，韓職被認為是僅次日職和美職的職業聯賽，但國家隊競爭力與2006至2010年期間相比明顯退步。

明年南韓沒有大型棒球國際賽，不過韓媒希望花一年時間準備2026年3月的世界棒球經典賽，因為這是南韓棒球再次展現實力的舞台，但如果又以失敗告終，那「世代交替」將毫無價值，整個系統也會失去方向，這次12強賽的不足，絕不能再次重演。