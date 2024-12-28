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中職／補強朱育賢和陳子豪還不夠！傳龍隊再簽翁瑋均、周委宏
味全龍隊今年季後在自由球員市場大撒幣，網羅前樂天桃猿隊重砲朱育賢和前中信兄弟隊陳子豪，如今龍隊又簽下2名戰力外球員翁瑋均和周委宏，增添陣容深度。
翁瑋均在2018年選秀獲桃猿第1指名，2020年曾單季9勝，季後動刀處理右手肘骨刺，2022年二度動刀解決右手肘骨刺。
翁瑋均近年飽受傷病所困，去年因林子偉和王柏融交易案，被桃猿交易到台鋼雄鷹隊，但沒有獲得一軍登板機會，2023和24年都在二軍，10月中他被雄鷹放在戰力外名單。
周委宏2021年選秀第4輪被兄弟選中，過去主要防守內野，今年則移防外野，曾在一軍出賽2場，1打數無安打，季後被放在戰力外名單。針對2人簽約傳聞，龍隊領隊丁仲緯只表示，「有在接觸評估。」
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