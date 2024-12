中職／外媒報導羅戈因「已簽約」冬盟關機 悍將球團：洽談中

富邦悍將隊王牌洋投羅戈季後在委內瑞拉冬季聯盟出賽,近期離隊,當地媒體報導他因與台灣球隊簽約因此停止出賽。富邦悍將球團表示,目前仍與羅戈洽談新合約中,希望新球季能繼續合作。據了解,羅戈是因12強賽事結束後,為了準備新賽季,而主動向球團表達想先休息。

羅戈本季先發26場取得10勝4敗、防禦率2.16,送出156次三振,成為繼2020年索沙後悍將久違再現10勝級洋投;他在中職球季結束後先投入世界12強棒球賽委內瑞拉隊,且在複賽對中華隊演出4局僅被敲3安打無失分、送出5次三振的壓制好投,也讓球迷更加關注悍將能否成功留人。

羅戈今冬原本在委內瑞拉冬季聯盟麥哲倫航海家隊(Magallanes Navigators)出賽,12強賽前出賽1場,打完國家隊後又投了3場,已在本月17日被移出選手名單,並未提到離隊原因,近日當地獨立記者卡塔亞(Santiago Cartaya)在X上指出:「羅戈在與他的台灣新球隊簽約後已經被停止出賽(Nivaldo Rodríguez who was stopped after signing with his new team in Taiwan.)」。

對於羅戈的合約狀況,悍將球團表示,目前仍與羅戈洽談新合約中,希望新球季能繼續合作。

委內瑞拉冬季聯盟進入季後賽階段,本季效力統一獅隊的勝騎士仍留在蘇利亞老鷹隊(Zulia Eagles)陣中,預計在明天先發登板。