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中職／外媒報導羅戈因「已簽約」冬盟關機 悍將球團：洽談中

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投羅戈。本報資料照片
富邦悍將隊洋投羅戈。本報資料照片

富邦悍將隊王牌洋投羅戈季後在委內瑞拉冬季聯盟出賽，近期離隊，當地媒體報導他因與台灣球隊簽約因此停止出賽。富邦悍將球團表示，目前仍與羅戈洽談新合約中，希望新球季能繼續合作。據了解，羅戈是因12強賽事結束後，為了準備新賽季，而主動向球團表達想先休息。

羅戈本季先發26場取得10勝4敗、防禦率2.16，送出156次三振，成為繼2020年索沙後悍將久違再現10勝級洋投；他在中職球季結束後先投入世界12強棒球賽委內瑞拉隊，且在複賽對中華隊演出4局僅被敲3安打無失分、送出5次三振的壓制好投，也讓球迷更加關注悍將能否成功留人。

羅戈今冬原本在委內瑞拉冬季聯盟麥哲倫航海家隊（Magallanes Navigators）出賽，12強賽前出賽1場，打完國家隊後又投了3場，已在本月17日被移出選手名單，並未提到離隊原因，近日當地獨立記者卡塔亞（Santiago Cartaya）在X上指出：「羅戈在與他的台灣新球隊簽約後已經被停止出賽（Nivaldo Rodríguez who was stopped after signing with his new team in Taiwan.）」。

對於羅戈的合約狀況，悍將球團表示，目前仍與羅戈洽談新合約中，希望新球季能繼續合作。

委內瑞拉冬季聯盟進入季後賽階段，本季效力統一獅隊的勝騎士仍留在蘇利亞老鷹隊（Zulia Eagles）陣中，預計在明天先發登板。

中職 富邦悍將 統一獅

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