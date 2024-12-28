棒球／重返球場！高國輝2打席被記者隊封鎖 新聞盃登板圓夢

富邦悍將「棒球情人」高國輝今天重新拿起球棒，扛起悍將第四棒、三壘手，不過不是在新莊棒球場，而是參加職棒球團與從業人員一年一度的新聞盃賽事，而他面對台灣棒球記者作家協會隊2打席無安打，1次保送上壘。

退休轉任教練的高國輝符合參賽資格，今年9月就收到悍將二軍管理詢問是否有意參加，高國輝笑說：「感覺滿不錯的，跟大家有滿多互動，國中的時候就有打過軟式棒球，但已經很久沒有那麼早起了。」

悍將與記者隊之戰在早上7點開打，悍將首局吞下3K，而高國輝在2局上的首打席獲得四壞保送，4局上在一、二壘有人時上場打擊，敲出中外野的深遠飛球，不過遭到記者隊張哲郢接殺出局。

新聞盃富邦悍將隊高國輝重返球場，敲出高飛球遭接殺。圖／台灣棒球記者作家協會提供

除了打擊，高國輝也客串投了1局，被敲2支安打沒有掉分，他笑說：「滿開心的，有機會圓夢，之前在高苑OB有登板過，這次投起來比較安定，結果大家開心就好，兩邊都有得到想要的。」

明年高國輝在世界壯年運動會還要參加棒球、高爾夫球兩個項目，他表示，目前還沒開始準備，但明年球季間會找時間練習，「高爾夫我比較菜，要花比較多時間。」

新聞盃富邦悍將隊對台灣棒球記者作家協會隊，高國輝也是一員。圖／台灣棒球記者作家協會提供

由台灣棒球記者作家協會主辦的新聞盃賽事，聚集職棒6球團的工作人員，以及相關產業工作者，透過軟式棒球賽聯繫感情，今年協辦單位包含中華職棒大聯盟、中信育樂、富邦育樂、沃森廣告行銷、无酩乾杯飲以及悍創運動行銷。