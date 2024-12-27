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中職／中信兄弟球星張志豪擔任球芽基金頒獎人 勉勵小球員重視自律

中央社／ 台北27日電
中職中信兄弟球星張志豪。聯合報資料照
中職中信兄弟球星張志豪。聯合報資料照

球芽基金獎學金頒獎活動今天到花蓮縣瑞穗鄉、光復鄉及玉里鎮，中職中信兄弟球星張志豪擔任頒獎嘉賓，表揚得獎的小球員，還安排座談分享時間，強調自律的重要性。

在分享座談會當中，張志豪強調要好好讀書，「要是年輕時自己懂得多讀點書，或許我的成績就不僅於此，因為多讀書可以幫助腦袋更靈活運用，對於球技還有教練的指導也會有更多想法與理解。」

張志豪以學長周思齊舉例，「思齊學長可以想到的東西都比我多、快，通常在你還在糾結的時候，學長已經想到其他的解決方式了。」張志豪也感謝周思齊成立球芽，幫助基層球隊，讓他們知道讀書的重要性。

另外，張志豪提出自律的重要性，「就像我的小孩現在加入球隊，我就要求他從自己摺被子這些小事情開始，學習任何的小事都要對自己負責，而且自律不是只有1天或是1小時，而是要一直對自己自律。」

張志豪強調打球要重視品格、要有禮貌，而且棒球選手不能驕傲自滿，並鼓勵小選手們把目標及夢想設定到國外打球，這樣才能達到更大的成就。

這次得到球芽基金獎學金及閱讀獎學金的球芽合作學校，有花蓮縣瑞穗國中棒球隊、瑞穗國小棒球隊、光復國中棒球隊、光復國小棒球隊、太巴塱國小棒球隊、富源國小棒球隊、豐濱國中棒球隊、三民國中棒球隊以及玉里國小棒球隊等共55名小球員；再加上前幾日到訪的花蓮學校，總共有6間國中、9間國小，得獎生共93人。

周思齊 張志豪 棒球

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