《Talk一杯》啦啦隊誰是NO1.票選出爐！李多慧舞力強 安之儇最會喝

台灣職業運動啦啦隊熱潮持續發燒，2024年進入”大韓潮啦啦隊時代”掀起應援經濟新篇章，中華隊於P12奪冠感動全台，啦啦隊是最強應援力量的場邊”嬌點”，並成為近年台灣影視娛樂產業新興勢力與流量密碼。由《Talk一杯》製作單位主辦「我推的啦啦隊」票選活動結果出爐！

本次票選吸引熱愛職業運動與應援文化的粉絲們熱情參與，總計投票7841人次，抽獎參與者3646人，共同見證台灣職業運動與啦啦隊文化蓬勃發展熱潮。

此次票選設為五大主題，包括「超人氣」、「舞力強」、「最可愛」、「歌唱力」及「酒量好」。票選結果顯示，跨海來台發展的韓國啦啦隊成員努力有成，分別於各項排名中展現壓倒性優勢，奪下所有榜單前三名，實力、人氣與魅力兼具。

票選日期：11／29～12／22（三週）

票選名單：依網路溫度計10／13～11／12聲量排行榜前三十名為依據，不在名單內可於『其他』選項內填入啦啦隊名字。

五大主題排名亮點

• 超人氣：

圖／主辦單位提供

邊荷律以 3247 票奪冠，展現驚人粉絲基礎。安芝儇（2283票）與南珉貞（1972票）分列第二、第三名。

• 舞力強：

圖／主辦單位提供

李多慧憑 3054票實力登頂，安芝儇（2613票）和邊荷律（2226票）分居其後，展現韓國啦啦隊強大的舞蹈實力。

• 最可愛：

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邊荷律再次摘冠，憑 4311票展現壓倒性優勢。趙娟週（1911票）與南珉貞（1675票）緊隨其後，散發甜美魅力。

• 歌唱力：

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南珉貞以 3880票拔得頭籌，”小迪”冼迪琦（1893票）成功以非韓籍身份突破重圍，拿下第二名，安芝儇（1773票）位列第三。

• 酒量好：

圖／主辦單位提供

安芝儇以 4185票霸榜冠軍，邊荷律（3735票）與李晧禎（1960票）展現豪爽一面，進入前三名。

亮點與趨勢分析

1. 韓國啦啦隊壓倒性勝利

所有項目皆由韓籍成員拿下冠軍，證明其在應援文化上的深厚影響力與粉絲號召力。

2. 小迪突破重圍

冼迪琦憑藉女團出身的扎實實力，成為唯一躋身前三的非韓籍成員，成功在歌唱力榜單中奪下第二名，展現耀眼潛力。

3. 台灣啦啦隊仍具亮點

本土啦啦隊中，以人氣超高的”炸裂”峮峮表現最佳，代表本土應援文化的強大生命力。此外，富邦悍將應援團團長 Travis阿崔 也成為男應援團的代表人物，最高名次達到第六，令人刮目相看。

此次票選不僅展現台灣與韓國啦啦隊在應援文化中的精彩表現，更見證啦啦隊對職業運動的支持與推動力量。《Talk一杯》將持續關注並提供深度產業洞察，賦能這股當代新興、獨特又充滿活力的應援文化力量。