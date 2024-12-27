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中職／悍將戰力外補強鎖定投捕 洋投「雙戈」等待回覆

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍領隊林華韋。記者侯永全／攝影
富邦悍領隊林華韋。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊近期開始針對各隊60人名單外人選進行補強，傳出賴鴻誠廖任磊都是鎖定對象，領隊林華韋今日未透露人選，僅表示投手會是主要方向，洋投羅戈、富藍戈都在洽談中。

針對目前戰力外的補強人選，林華韋表示，雖然無法公布，但有些滿樂觀、有些沒機會，「針對教練團提出的需求，明年戰力的規劃去評估，由球團負責的人去了解對方意願，目前還沒到決定階段，有好消息就會立刻公布。」

雖然目前傳出賴鴻誠有望回鍋悍將，另外鎖定味全龍隊名單外的廖任磊，林華韋指出，投手是主要方向，但也有考慮捕手，「捕手是各隊都有需求」

而外籍球員的簽約上，林華韋表示，目前還在努力，「只是這中間有太多變數。」以今年拿下10勝的羅戈來說，加上世界12強棒球賽也有好表現，除了中職球隊也有國外球團關注。

「我們持續與對方洽談，不過尚未受到確切答案。」林華韋進一步指出，目前是只有收到「我們會慎重考慮」的回覆，「當然站在他的立場，我們可以理解。」

而後援投手富藍戈同樣在洽談中，林華韋表示，「他的表現也很好，也許大家有各自的看法，我認為他的表現也是很好。」

廖任磊 林華韋 賴鴻誠

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