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中職／不分日式美式 林威助談悍將3名新教練

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊今日在新莊棒球場訓練，副領隊兼農場主管林威助到場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今日在新莊棒球場訓練，副領隊兼農場主管林威助到場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊備戰明年新球季，找來2名日籍、1名美籍新教練加入，副領隊兼農場主管林威助指出，現今棒球訓練已無太大日、美風格差異，其中後藤光尊屬於「全能型」教練，能夠幫助二軍整體提升，增加球隊內部的競爭力。

悍日前宣布後藤光尊將出任悍將二軍總教練，並兼任野手綜合守備教練，島崎毅將擔任二軍投手教練，美國籍的鮑伊（Charles Poe）則受聘擔任一軍打擊教練，3人預計1月中旬來台加入教練團。

林威助表示，後藤光尊過去球員時期二壘、游擊及外野都有經驗，打擊型態屬於中長程，攻守都很全面，再加上擁有歐力士隊教練、獨立聯盟總教練的資歷，「相信對二軍幫助大。」

林威助也指出，要打造一支好的球隊，不能只有一軍強，要能夠製造隊內競爭力，這次尋找外籍教練也希望台灣教練吸收經驗，協助球員養成，而球員也要有主動學習的態度，「現在沒有日式、美式，而是要看這個教練好的地方，去做吸收。」

林威助日前率領教練們前往日本千葉的Next Base訓練中心取經，觀察到對方的科學化分析、動作檢視，在目前棒球界算較為高階，「他們分析起來滿有道理的，未來預計會安排球員過去接手檢測。」

過去擔任教練職務，林威助今年身分偏向行政層級，他表示，像是范國宸等選手也會問打擊經驗，但指導上還是交給教練，「現在學習跟教練溝通，協助他們培養選手，這是我的課題。」

而今年10月底秋訓林威助也先去認識年輕球員，另外規劃營養學、重訓強化等層面，希望協助年輕球員打底，「過去在阪神就是這樣，剛進來的前3年是重要時期。」

排球 林威助 棒球

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