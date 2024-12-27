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中職／雄鷹新洋投命名石萬金 大聯盟級戰力加盟
台鋼雄鷹與洋砲魔鷹及投手小野寺賢人、吉田一將、後勁都已完成續約，今日再宣布簽下一名新投手，具有大聯盟資歷的石萬金（Spenser Watkins）將加盟，強化先發投手戰力，也成為雄鷹新賽季第一名新的外籍投手，背號32號。
石萬金2021、2022年在美職金鶯、2023年運動家隊都有大聯盟出賽紀錄，2021年16場登板其中10場先發，共投54.2局，防禦率8.07，2022年為大聯盟生涯最佳表現，23場登板其中20場先發，戰績5勝6敗，共投105.1局，防禦率4.70。
2023年石萬金則僅1場先發出賽，大聯盟生涯共計40場登板、投164.1局，防禦率5.97；2024年在小聯盟3A發展，25場登板其中23場先發，戰績7勝7敗，共投118.1局，防禦率4.56。
台鋼雄鷹深耕在地經營，努力與高雄深化連結，2025球季首名新入團洋投中文譯名石萬金，除了與屏東地名「萬金」結合，也以英文名（Spenser）加入姓氏巧思。「石」是台灣前百大姓氏，而石萬金也更像是在地台灣人姓名。球團期許他融入南台灣生活，並以2025年首位新洋投之姿，帶領年輕的球隊爭取佳績。
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