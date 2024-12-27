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12強賽／日本友人祝賀台灣奪冠 林威助點名林家正配球不錯

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊今日在新莊棒球場訓練，副領隊兼農場主管林威助到場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今日在新莊棒球場訓練，副領隊兼農場主管林威助到場。圖／富邦悍將隊提供

中華隊在今年世界12強棒球賽拿下冠軍，富邦悍將副領隊林威助與日本球界關係密切，收到不少日本友人、教練傳訊恭喜「台灣拿冠軍」，林威助也指出台灣好選手越來越多，能夠有這樣的成績「不意外」。

林威助過去曾效力日職阪神虎隊，也擔任過2006年世界棒球經典賽的中華隊「四番」，從他的角度觀察這次中華隊的成就，「現在每位球員能力都很好，季賽、短期比賽能夠調整好狀態的選手越來越多，加上中職無論洋投、土投、打擊都在進步，希望之後成績能夠越來越好。 」

過去中華隊面對日本隊贏少輸多，常有未戰先怯心態，林威助表示，這次中華隊在外界不看好的情況下奪冠，「球員自己的鬥志要好，而且不是一、兩人表現好，整體表現都很好，包含後勤、情蒐環環相扣，這是大家的榮耀。」

自己在家看中華隊與日本隊的冠軍戰，林威助說：「看到（陳）傑憲那支全壘打，感覺到真的有機會，大家的眼神、鬥志都很棒，最後拿下冠軍，我想台灣人都非常高興、興奮。」

林威助最後額外點名捕手林家正「配球不錯」，對於這位目前自由之身的球員讚譽有加，不過也了解林家正目前以重返美職為主要目標。

中華隊 林威助 棒球

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