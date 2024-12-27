快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

經典賽／因傷錯過12強 曾峻岳接到曾豪駒的徵詢電話很想打

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊投手曾峻岳在新莊球場進行訓練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手曾峻岳在新莊球場進行訓練。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊牛棚投手曾峻岳因傷勢辭退世界12強棒球賽，但明年2月的世界棒球經典賽資格賽躍躍欲試，也已經接到總教練曾豪駒的電話，「可以的話，很有意願參加。」

曾峻岳因右肩狀況辭退12強賽國家隊徵召，但看著中華隊拿下冠軍也同感驕傲，「組訓期間很多人不看好，可是他們最終打出好成績拿到冠軍，很謝謝他們，讓世界又看到台灣棒球有進步。」

而目前休賽季期間，曾峻岳首要工作是治療肩膀，球季結束後就先打針恢復，休息1個月後才開始投球，也針對肩膀、小肌肉進行強化，「投球動作也有微調，去訓練基地檢視自己的影片，比較今年跟去年的不同。」

面對明年的經典賽資格賽，曾峻岳已經接到徵詢電話，「我是滿有意願的，就看最後有沒有進入名單。」訓練上也配合提早開機的可能性進行調整，曾峻岳笑說：「訓練有提前一點，今年休賽季比較忙。」

曾峻岳 棒球 經典賽

延伸閱讀

12強賽／曾豪駒罕見提家人 姊姊飛日本加油「一句話」讓他落淚

12強賽／中華隊「臨時換投」很多版本 曾豪駒一一說分明

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

中職／曾豪駒續留桃猿職務待後續公布 打教鍾承祐約滿不續聘

相關新聞

經典賽／因傷錯過12強 曾峻岳接到曾豪駒的徵詢電話很想打

富邦悍將隊牛棚投手曾峻岳因傷勢辭退世界12強棒球賽，但明年2月的世界棒球經典賽資格賽躍躍欲試，也已經接到總教練曾豪駒的電...

日職／源田壯亮認外遇後失聯 親友憂妻子衛藤美彩恐精神崩潰

日媒《週刊文春》在聖誕節爆料，本屆12強日本最資深國手、西武明星游擊手源田壯亮承認背叛愛妻衛藤美彩，與20多歲女性秘密幽會。《東京體育報》今天報導則指出，在這之後源田完全失聯，妻子也遭受巨大打擊，處在

中職／揮棒速度有感提升 范國宸赴美取經遇響尾蛇「卡仔」

富邦悍將隊今年季後不少球員前往美國Driveline訓練中心取經，范國宸也是其中一人，透過科學化方式強化弱項，最有感的是...

中職／台鋼集團買下漢堡王 球迷嗨喊：雞柳條快去打工

近日有球迷發現，擁有中職台鋼雄鷹隊的台鋼集團今年5月已收購「漢堡王」，笑稱吉祥物「TAKAO」可以趕快去打工。 速食品牌麥當勞近期傳出少女打工遇性侵醜聞，因此許多網友發起抵制行動，有球迷在Thr

日職／讀賣巨人慶90週年 東京鐵塔無人機秀吸睛

日本職棒讀賣巨人球團今天迎接成立90週年，與東京鐵塔合作，晚上鐵塔點亮巨人隊代表色橘色燈，一旁實施無人機秀，呈現許多與球...

少棒／U12國手葉承翰完投勝 北市福林抱回諸羅山盃冠軍

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天在嘉義市落幕，台北市福林國小藍隊連過兩關，4強賽以7：1擊敗日本新潟JBC，冠軍戰再以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。