經典賽／因傷錯過12強 曾峻岳接到曾豪駒的徵詢電話很想打
富邦悍將隊牛棚投手曾峻岳因傷勢辭退世界12強棒球賽，但明年2月的世界棒球經典賽資格賽躍躍欲試，也已經接到總教練曾豪駒的電話，「可以的話，很有意願參加。」
曾峻岳因右肩狀況辭退12強賽國家隊徵召，但看著中華隊拿下冠軍也同感驕傲，「組訓期間很多人不看好，可是他們最終打出好成績拿到冠軍，很謝謝他們，讓世界又看到台灣棒球有進步。」
而目前休賽季期間，曾峻岳首要工作是治療肩膀，球季結束後就先打針恢復，休息1個月後才開始投球，也針對肩膀、小肌肉進行強化，「投球動作也有微調，去訓練基地檢視自己的影片，比較今年跟去年的不同。」
面對明年的經典賽資格賽，曾峻岳已經接到徵詢電話，「我是滿有意願的，就看最後有沒有進入名單。」訓練上也配合提早開機的可能性進行調整，曾峻岳笑說：「訓練有提前一點，今年休賽季比較忙。」
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