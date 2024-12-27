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中職／揮棒速度有感提升 范國宸赴美取經遇響尾蛇「卡仔」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸今日在新莊棒球場訓練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范國宸今日在新莊棒球場訓練。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年季後不少球員前往美國Driveline訓練中心取經，范國宸也是其中一人，透過科學化方式強化弱項，最有感的是揮棒速度，從原本的70哩上升到76、77哩，也讓他對明年球季充滿期待。

范國宸利用休假期間，自費前往美國亞利桑那 Driveline Baseball訓練約1個月，他表示，原本就聽過這個中心，球季中想要到國外學習，請經紀公司安排，也想學習新事物，加強自己今年不好的地方。

Driveline的模式先透過科學檢測，接著與選手開會討論，開課表修正原本的弱項，范國宸表示，對自己的打擊想法也有改變，「他們強調全力揮擊，不要怕打不到球心什麼的，就是保持該有的動作全力揮。」

這段期間，范國宸改變最大的就是揮棒速度，「他們不會修改動作，而是透過不同重量、長度的球棒去練習，先習慣重棒，然後再揮輕的。」這套訓練器材林哲瑄、高國輝都有添購，范國宸笑說：「我就用他們的就好。」

Driveline也是美職球員愛去的訓練中心，包含台美混血、響尾蛇隊球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），范國宸透露，大家都被他的揮棒嚇到，「擊球初速有到100哩，而且還是用力矩比較短的短棒，真的很厲害，肌肉線條也漂亮。」只不過范國宸當時已將返台，沒太多機會交流。

這趟旅程下來，機票、住宿、交通等基本開銷就要20幾萬台幣，加上飲食約30萬元，但對范國宸來說是值得的投資，只不過出發前太太剛好才做完月子，范國宸一方面想念剛出生的小孩，也感謝太太要辛苦照顧。

富邦悍將 林哲瑄 范國宸

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