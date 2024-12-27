日職／源田壯亮認外遇後失聯 親友憂妻子衛藤美彩恐精神崩潰

日媒《週刊文春》在聖誕節爆料，本屆12強日本最資深國手、西武明星游擊手源田壯亮承認背叛愛妻衛藤美彩，與20多歲女性秘密幽會。《東京體育報》今天報導則指出，在這之後源田完全失聯，妻子也遭受巨大打擊，處在崩潰邊緣。

源田壯亮2019年與前日本偶像女團乃木坂46成員的衛藤美彩結婚，在2022年1月迎來大兒子後，去年12月再生下女兒。不過根據《週刊文春》透露，源田壯亮與一名銀座高級俱樂部的女員工交往近1年，世界棒球12強賽時兩人還在台灣秘密幽會。

在接受《週刊文春》專訪時，源田壯亮也親口承認這段婚外情，並且根據《東京體育報》報導，跟衛藤關係密切的消息人士指出，目前完全聯繫不上源田，他在這之後也不曾回家，讓妻子和小孩獨守空閨。

源田壯亮與衛藤美彩。 截自IG

這對衛藤美彩而言可謂雙重打擊，據報導，她經歷了兩次早產風險才生下女兒，並且在成功後得了重病，狀況不佳的前提下獨自養育孩子，讓她的身心靈本就接近崩潰。而隨著源田壯亮外遇和失聯，問題恐怕更加嚴重，讓親友相當擔心她能否撐住。