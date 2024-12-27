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日職／讀賣巨人慶90週年 東京鐵塔無人機秀吸睛

中央社／ 東京26日專電
日本職棒讀賣巨人隊球團慶祝成立90週年，26日晚間在東京鐵塔旁的增上寺上空有400架無人機表演。中央社
日本職棒讀賣巨人隊球團慶祝成立90週年，26日晚間在東京鐵塔旁的增上寺上空有400架無人機表演。中央社

日本職棒讀賣巨人球團今天迎接成立90週年，與東京鐵塔合作，晚上鐵塔點亮巨人隊代表色橘色燈，一旁實施無人機秀，呈現許多與球隊有關的圖案，使得夜空變得璀璨亮麗。

這場慶祝的無人機秀於晚間7時（台灣時間6時）開始，首先是東京鐵塔點亮巨人隊代表色橘色燈，並在離地150公尺高的展望台外牆呈現白色的TG（TOKYO GIANTS，東京巨人）兩字，是巨人隊的識別標誌。

之後，夜空呈現出動400架無人機的表演秀，首先是出現數字90，並在代表0的圓圈內出現巨人隊成立於1934年的數字1934。之後，陸續呈現YG（YOMIURI GIANTS，讀賣巨人）、TG、總教練阿部慎之助、選手吉川尚輝等人的圖案及球衣背號，最後呈現文字「我巨人軍永久不滅」。

無人機是從增上寺施放，在表演開始的1個小時前，就有大批民眾聚集增上寺旁的芝公園。這場約10分鐘的無人機秀，帶給民眾一場豪華的視覺饗宴。許多巨人隊球迷遲遲不肯離去，有人還拿出為巨人隊選手加油的毛巾、扇子等周邊商品，和東京鐵塔合照。

巨人球團是目前日本歷史最久的職棒球團，前身是大日本野球俱樂部（大日本棒球俱樂部），於1934年成立。初期有投手澤村榮治、洋投史達魯欣（VictorStarffin）等19名選手。監督（總教練）是市岡忠男、教練三宅大輔、淺沼譽夫。

棒球運動深受日本國民喜愛，巨人球團誕生了許多位球星，包括現年88歲的巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄、84歲的台灣旅日名將、福岡軟銀鷹球團會長王貞治。

棒球 讀賣巨人 阿部慎之助

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